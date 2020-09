Sondaggi elettorali Noto: Regionali, centrodestra in vantaggio (Di lunedì 7 settembre 2020) A due settimane dal voto, il centrodestra è in vantaggio sul centrosinistra su quattro delle sei regioni che andranno alle urne il 20 e 21 settembre. A sostenerlo sono i Sondaggi elettorali Noto per QN realizzati tra il 24 agosto e il 2 settembre. In Veneto, il governatore uscente Luca Zaia corre verso la rielezione forte di un gradimento che va oltre il 70%. Lontanissimo lo sfidante del centrosinistra Artuto Lorenzoni dato tra il 18/22%. Anche in Liguria il vantaggio dell’amministrazione di centrodestra uscente è ampio. Il presidente Giovanni Toti è infatti davanti con il 54/58% contro il 37/41% del candidato di Pd e M5S, Ferruccio Sansa.Segui Termometro Politico su Google News Sondaggi elettorali ... Leggi su termometropolitico

