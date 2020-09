Setti: "Per far bene non serve buttare soldi" (Di lunedì 7 settembre 2020) "Kumbulla, tra i primi dieci del mondo, Udogie in difesa e Pessina sperando torni: sono i nostri punti forti" Leggi su quotidiano

CottarelliCPI : Oggi, 3 settembre 2020, è l’anniversario dell’assassinio del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa e di sua moglie Em… - guerini_lorenzo : Un puro esempio di fedeltà allo Stato, coraggio e rigore morale. Per tutti noi e per le future generazioni. Trentot… - Viminale : Il ministro #Lamorgese a #Palermo per le commemorazioni del prefetto Carlo Alberto dalla Chiesa, della moglie Emanu… - egimazzon : RT @CottarelliCPI: Oggi, 3 settembre 2020, è l’anniversario dell’assassinio del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa e di sua moglie Emanuel… - vale1052007 : RT @la_Guerrini: Dopo un primo mese a chiedere i tamponi nasofaringei per noi in sanità e avere una risposta stile De Sica 'MA CHE È?',siam… -