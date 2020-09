Ragazzo ucciso a Colleferro, il commento di Matteo Salvini: “Giustizia per Willy” (Di lunedì 7 settembre 2020) Ragazzo ucciso a Colleferro, il commento di Matteo Salvini: “Giustizia per Willy” “Giustizia per Willy”: è ciò che scrive il leader della Lega Matteo Salvini sui suoi social commentando la vicenda del Ragazzo (qui il suo profilo) aggredito e ucciso a Colleferro nella notte tra sabato 5 e domenica 6 settembre. “Willy era un Ragazzo d’oro e benvoluto da tutti, gran lavoratore, sognava di indossare la maglia della sua amata Roma. È morto per un gesto di altruismo. Picchiato con ferocia da esseri disumani, ucciso per aver difeso un amico. Una preghiera per lui e un abbraccio commosso alla sua famiglia e ai suoi amici. ... Leggi su tpi

