Pordenonelegge per le SCUOLE: programma per gli studenti in classe (Di lunedì 7 settembre 2020) Pordenonelegge e le giovani generazioni di lettrici e lettori: un rapporto che si è consolidato nel tempo per sfogliare insieme le novità di stagione, ritrovare i classici, coltivare la passione per i libri. Un legame che si rinnova quest’anno dal 16 settembre, in coincidenza con la ripresa dell’anno scolastico in Friuli Venezia Giulia e con l’avvio della 21^ edizione della Festa del Libro con gli Autori. «Quest’anno le cose saranno un po’ diverse – spiega Valentina Gasparet, curatrice di Pordenonelegge e del cartellone junior – Dopo mesi lontani dalle aule e dai loro compagni, i ragazzi ritorneranno finalmente a scuola proprio nei giorni del festival, ma non sarà possibile prevedere la loro partecipazione agli incontri con gli autori in ... Leggi su udine20

Ultime Notizie dalla rete : Pordenonelegge per Libri: pordenonelegge per la scuola in streaming per tutti ANSA Nuova Europa La sfida di Beppe Severgnini: cinquanta motivi per i neoitaliani

Dalla bufera siamo usciti diversi. Peggiori o migliori? Direi: non siamo andati indietro. A modo nostro, siamo andati avanti. La pandemia ci ha costretto a trovare dentro di noi — nelle nostre città, ...

Libri: pordenonelegge per la scuola in streaming per tutti

(ANSA) - PORDENONE, 07 SET - Tutto pronto per Pordenonelegge per la scuola, filone che si inserisce nell'ambito della festa del libro con gli autori, in programma dal 16 al 20 settembre: un rapporto c ...

