OUWEJAN: SPINTA E DUTTILITÀ PER L’UDINESE (Di lunedì 7 settembre 2020) Lasciare dopo una vita l’Olanda, l’AZ Alkmaar, la tua città natale, la società che ti ha accolto fin da ragazzino e ti ha visto diventare uomo, per rimettersi in gioco dopo un anno complicato e tornare quello di due stagioni fa. Thomas OUWEJAN ha tutti i requisiti per essere la sorpresa della prossima Serie A. Nativo Alkmaar nei Paesi Bassi, il terzino ha infatti da poco lasciato l’AZ Alkmaar – squadra dove ha fatto, appena diciannovenne, l’esordio tra i grandi – ed è stato acquistato ufficialmente in prestito con diritto di riscatto dall’Udinese. Thomas è il classico terzino moderno a tutta fascia che fa della corsa e delle scorribande offensive due caratteristiche fondamentali del proprio bagaglio tecnico. E’ un giocatore che si può integrare perfettamente nel 3-5-2 di mister Gotti: ... Leggi su alfredopedulla

L’olandese ha sostenuto le visite, si attende solo l’annuncio. L’argentino tra voli bloccati e quarantena può saltare l’esordio UDINE. Sono legati alle restrizioni sanitarie dettate dal Covid gli inne ...

