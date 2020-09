Mondello, la signora di «non ce n’è Coviddi» diventa influencer su Instagram: 100 mila follower in meno di 24 ore (Di lunedì 7 settembre 2020) Più di 100 mila follower in meno di un giorno. Angela Chianello, la signora di Mondello diventata famosa per la frase “Non ce n’è Coviddi” pronunciata durante un’intervista a Canale 5, è diventata in poche ore una nuova star del web e rischia di entrare di diritto nel già tanto affollato mondo delle influencer (come se ne avessimo bisogno). Nel nuovo profilo Instagram comparso ieri il suo nome è accompagnato dalla parola “real”, come usano le celebrità, guadagnando una media di mille follower al minuto. Ma qual è il motivo di tanto successo? Il suo talento, se così si può dire, è quello di aver ... Leggi su newscronaca.myblog

Ultime Notizie dalla rete : Mondello signora Mondello, fa un bagno ma non riesce a tornare a riva: salvata anziana PalermoToday Angela Chianello Instagram | dal ‘Non c’è Coviddi’ al boom sui social

Alla fine è successo: Angela Chianello è su Instagram. Lei è la donna che ha praticamente plasmato, a mò di slogan, l’ormai celebre affermazione “Non ce n’è Coviddi”. Parole pronunciate in maniera alq ...

La signora "Non ce n'è Coviddi" diventa influencer: 100mila follower

La signora di Mondello (Palermo), presa di mira dopo essere stata intervistata da una giornalista di Canale 5 che voleva mostrare la situazione nelle spiagge durante l’emergenza Covid, aveva affermato ...

