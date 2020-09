Inizia la vendemmia a San Gimignano (Di lunedì 7 settembre 2020) Parte oggi la vendemmia della Vernaccia di San Gimignano, che grazie ad un’uva che si annuncia di qualità punta a recuperare le quote di mercato perse a causa della pandemia. Con circa una settimana di anticipo rispetto al 2019 prende il via la vendemmia 2020 della Vernaccia coltivata nelle colline circostanti San Gimignano. Ottimo lo stato sanitario delle uve, in quantità solo leggermente inferiore a quella dello scorso anno. Il clima caldo, asciutto e ventilato di luglio e agosto ha infatti permesso una perfetta maturazione, aiutata anche dalle piogge di fine agosto, mentre le notti fresche hanno preservato l’acidità. “Nel disastroso anno del Coronavirus, Bacco ha protetto le viti e i loro frutti con un andamento stagionale che difficilmente avrebbe potuto essere migliore, tutte ... Leggi su vinonews24

Parte oggi la vendemmia della Vernaccia di San Gimignano in buona parte del territorio, mentre altri produttori preferiscono aspettare ancora una settimana per esposizione o scelta produttiva. Nel dis ...

Francesca Moretti, ad del gruppo Terra Moretti Vino, stiamo vivendo un anno assolutamente diverso dal solito anche per il vostro lavoro. Quale è il primo pensiero che le viene in mente? «È legato alla ...

