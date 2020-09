Genova: una tempesta causa danni in tutta la città-VIDEO (Di lunedì 7 settembre 2020) Genova questa notte è stata colpita da una violenta pioggia accompagnata da fulmini e vento, diversi interventi da parte dei Vigili del Fuoco. Genova si sveglia questa mattina con notevoli danni dopo la tempesta che si è abbattuta, causando allagamenti in tutta la città. Non solo danni anche danni, blackout e uno smottamento che torna … L'articolo Genova: una tempesta causa danni in tutta la città-VIDEO è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

