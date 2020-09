Fate attenzione a questi messaggi su WhatsApp (Di lunedì 7 settembre 2020) L'enorme successo di WhatsApp e la sua crescente popolarità hanno fatto divenire più comuni anche dei piccoli bug o dei malfunzionamenti L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid

matteosalvinimi : ATTENZIONE! Non fate vedere questo video a quelli del PD o dei 5 Stelle, potrebbero deprimersi. I sondaggi veri? QU… - _TaintedHeart_ : RT @micatwitto: Fate attenzione alle persone posate. A volte sono coltelli. - _kairiChan : RT @_SpaceJay___: Io che: 'Mi dicono che un utente ha rubato foto per metterle sui siti P0rn0 quindi fate attenzione' Secondo gli idioti… - angelhelly : @GuidoCrosetto Non ne dubito, ma che le piaccia o meno questi fanno riferimento alla vostra 'area culturale', fate… - 20thCenturyIT : Fate attenzione, niente è come sembra. The New Mutants, solo al cinema. #NewMutants #IoVadoAlCinema -

Ultime Notizie dalla rete : Fate attenzione "La pace fiscale ad Andria? Fate attenzione" - il commento di Laura Di Pilato VideoAndria.com