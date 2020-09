Ecobonus - Tutti gli incentivi per comprare un'elettrica o un'ibrida plug-in (Di lunedì 7 settembre 2020) Per le auto elettriche e le ibride plug-in, gli incentivi governativi non sono una novità: già in vigore nel 2019 e previsti fino al 2021, sono diventati più cospicui con il decreto Rilancio, che peraltro ha esteso il beneficio economico, seppur in misura ridotta, a tutte le automobili che emettono fino a 110 g/km di anidride carbonica. Non a caso, ora si parla di "Ecobonus" e "super Ecobonus" per distinguere le misure più generose (quelle destinate ai veicoli ricaricabili, cioè elettrici e plug-in) dalle altre. E cè di più: con il decreto Agosto, il fondo destinato agli incentivi per le vetture 100% elettriche e ibride plug-in (Phev, se si preferisce lacronimo inglese di plug-in hybrid electric vehicle), ... Leggi su quattroruote

atbparts : Ecobonus - Tutti gli incentivi per comprare un'elettrica o un'ibrida plug-in #automotive #cars #car #auto… - dinoadduci : Ecobonus - Tutti gli incentivi per comprare un'elettrica o un'ibrida plug-in - gianni87605522 : RT @Alessio25477219: @borghi_claudio Fra Ecobonus e Sismabonus le assicuro che ci si stanno buttando tutti, non riguarda più se fare un int… - Alessio25477219 : @borghi_claudio Fra Ecobonus e Sismabonus le assicuro che ci si stanno buttando tutti, non riguarda più se fare un… - mattiamucci : Il recente chiarimento dell’Agenzia delle Entrate ha specificato che è possibile accedere all’agevolazione del 90%… -

Ultime Notizie dalla rete : Ecobonus Tutti Ecobonus e super ecobonus, la guida a tutti gli incentivi per elettriche e ibride plug-in - Quattroruote.it Quattroruote Superbonus 110% schermature solari, guida alle 6 regole di ENEA

Se avete deciso di acquistare tende da sole, veneziane e altre schermature solari, il momento è quello propizio data la possibilità di usufruire della maxi agevolazione Superbonus 110%. La loro instal ...

Ecobonus, aggiornata la guida per i rivenditori auto. Tutte le novità che riguardano le categorie e la rottamazione

ROMA - Aggiornata la “Guida per Rivenditori” dedicata agli Eco-incentivi auto, alla luce delle novità del Decreto Agosto 2020. Si tratta di un manuale che si occupa di sviscerare i diversi casi di uti ...

Se avete deciso di acquistare tende da sole, veneziane e altre schermature solari, il momento è quello propizio data la possibilità di usufruire della maxi agevolazione Superbonus 110%. La loro instal ...ROMA - Aggiornata la “Guida per Rivenditori” dedicata agli Eco-incentivi auto, alla luce delle novità del Decreto Agosto 2020. Si tratta di un manuale che si occupa di sviscerare i diversi casi di uti ...