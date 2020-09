Disinquinamento del Sarno, Tommasetti: “De Luca sparito per cinque anni” (Di lunedì 7 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto«Il Disinquinamento del fiume Sarno va affrontato con serietà, mettendo da parte gli spot elettorali dell’attuale governo regionale». Il monito è di Aurelio Tommasetti, capolista per la Lega alle regionali nella circoscrizione Salerno. «E’ una vergogna che ancora oggi il Sarno finisca su tutti i giornali come uno dei fiumi più inquinati d’Italia. Ma lo sono ancora di più le passerelle che puntualmente avvengono a pochi mesi dal voto. De Luca è sparito per cinque anni, poi è tornato con la promessa di una pioggia di fondi per gli interventi di bonifica. Intanto i report che si susseguono anno dopo anno parlano di un forte allarme sociale e ambientale per ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Disinquinamento del Disinquinamento del Sarno, Tommasetti: "De Luca sparito per cinque anni" anteprima24.it La scelta di Brugnaro «Il vero investimento culturale per Mestre è il Centro Candiani»

Il sindaco alla presentazione del premio di pittura: attacca Ferrazzi, annuncia il recupero dell’area dell’ex Umberto I e ricorda Daverio a ruota libera «Il vero museo di Mestre è il centro culturale ...

Cutrone: "la mafia ha perso la testa"

I due spavaldi attentati incendiari contemporanei che hanno colpito i cantieri di due distinte imprese, una delle quali di Mario Saddemi, presidente dei Giovani imprenditori di Ance Sicilia, impegnate ...

Il sindaco alla presentazione del premio di pittura: attacca Ferrazzi, annuncia il recupero dell’area dell’ex Umberto I e ricorda Daverio a ruota libera «Il vero museo di Mestre è il centro culturale ...I due spavaldi attentati incendiari contemporanei che hanno colpito i cantieri di due distinte imprese, una delle quali di Mario Saddemi, presidente dei Giovani imprenditori di Ance Sicilia, impegnate ...