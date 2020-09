Dario Argento, 80 anni da «brivido» con i segreti dei suoi capolavori (Di lunedì 7 settembre 2020) Un brivido lungo 80 anni. Tanti auguri a Dario Argento! Il Maestro dell’Horror che ha fatto tremare le platee davanti a capolavori come Suspiria e Profondo Rosso festeggia un compleanno importante. Classe 1940, il regista, sceneggiatore e producer cinematografico è nato a Roma della fotografa brasiliana Elsa Luxardo e del produttore Salvatore Argento. Fin dagli esordi, Dario esorcizza le proprie paure attraverso i suoi film. Lui che la «Paura» l’ha conosciuta per la prima volta da bambino nel tetro corridoio della casa dove è cresciuto, nella zona di via del Tritone. Dopo essersi fatto le ossa come soggettista e sceneggiatore (come per C’era una volta il West, in cui collabora con Bernardo Bertolucci e Sergio Leone), il giovane Argento realizza nel 1970 il suo primo film: L’uccello dalle piume di cristallo, apripista della cosiddetta Trilogia degli Animali che include Il gatto a nove code e 4 mosche di velluto grigio. Il regista in erba scandisce così una nuova era, quella del thrilling – il «giallo all’italiana» – ispirandosi al maestro Mario Bava. La consacrazione internazionale arrivò con Profondo Rosso (1975) e Suspiria (1977), imbrattando i nostri incubi di un rosso vivo. Sul set del primo grande successo, il regista incontrò l’attrice fiorentina Daria Nicolodi. Madre di sua figlia Asia e musa di sei dei suoi film. Oggi, vogliamo festeggiare gli 80 anni da «brivido» di Argento con i segreti delle sue opere. Dalle mani guantate dell’assassino in Profondo Rosso che appartengono al regista alle fiabe infantili che ispirarono Suspiria, dai 40 milioni gli insetti appositamente allevati sul set di Phenomena fino a La sindrome di Stendhal che colpì per davvero il regista. Leggi su vanityfair

