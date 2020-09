Cosa non si può perdere (e cosa sì) di Venezia 77 (Di lunedì 7 settembre 2020) La Mostra del cinema che “non si poteva non fare” (e vuole essere un laboratorio per i festival a venire) non ha finora proposto film imperdibili. A eccezione di “La voce umana”, di Pedro Almodovar con Tilda Swinton. Avviso per i nostalgici di Anna Magnani e della sua versione: preferiamo una ragazz Leggi su ilfoglio

Ultime Notizie dalla rete : Cosa non Cosa non torna sulla vicenda Navalny. Cinque domande Rec News Spinozzi su Facebook contro Antonini: “Legati con una corda”. Poi arrivano le scuse: “Non era una minaccia”

ASCOLI PICENO – “Antonini si legasse pure. Ma con una corda con il nodo scorsoio …un buon ramo glielo troviamo”. Il messaggio è apparso tra i commenti della pagina Facebook di Andrea Maria Antonini ed ...

Il passo azzardato di Conte verso un quadro di Governo più instabile

È stato accolto con un misto di sorpresa e curiosità il discorso di Conte a Cernobbio. La sorpresa nasce dal fatto che il presidente del Consiglio finora, rispetto alle questioni strettamente politich ...

