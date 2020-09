Catherine Spaak, il dramma: “Ho avuto un’emorragia cerebrale” (Di lunedì 7 settembre 2020) Forti le dichiarazioni rilasciate quest’oggi, nel corso della prima puntata di Storie Italiane, il contenitore mattutino di Rai 1 al cui timone è ritornata l’amata Eleonora Daniele. A confessarsi nel salottino della neo mamma, tornata dopo il parto e un lunga pausa estiva sul piccolo schermo, è stata la famosa attrice Catherine Spaak. Catherine Spaak confessa il problema di salute Purtroppo non è stata una confessione felice. L’attrice Catherine Spaak, ospite questa mattina di Eleonora Daniele, ha infatti voluto raccontare al pubblico cosa recentemente accadutole e che ha rischiato di compromettere indelebilmente la sua salute. “Tante persone che hanno problemi di salute tendono a nasconderlo – ha raccontato l’attrice, ... Leggi su thesocialpost

Agenzia_Ansa : Catherine Spaak: 'Ho avuto un'emorragia cerebrale. Se siamo malati non dobbiamo vergognarci', ha detto l'attrice.… - Adnkronos : #CatherineSpaak: 'Ho avuto un'emorragia cerebrale' - infoitcultura : Il dramma per Catherine Spaak: non le avevano dato speranza di vita - zazoomblog : Catherine Spaak che fine ha fatto: età altezza peso 4 mariti e 2 figli nuova vita il suo hotel - #Catherine #Spaak… - infoitcultura : Catherine Spaak: 'Ho rischiato di morire per un'emorragia cerebrale ora ho crisi epilettiche' -