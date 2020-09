Briatore riappare sui social: “Non sono sparito, sono in superforma e pronto a tornare” (video) (Di lunedì 7 settembre 2020) “Non sono sparito, tutto bene, eccomi qua”. Flavio Briatore, risultato positivo al Covid, rassicura amici e follower sulle sue condizioni di salute con un video su Instragram. “Sto bene, in superforma e pronto per ripartire. Dobbiamo ripartire”, dice l’imprenditore, che dal 29 agosto è ospite a casa della senatrice di FdI Daniela Santanché per passare la quarantena. Briatore: “Ho voglia di ricominciare” “Continuo il mio isolamento, speriamo che finisca il prima possibile. Ho voglia di ricominciare, ma nel frattempo sono occupato”, spiega Briatore nel video, ringraziando i suoi sostenitori per i tanti messaggi di ... Leggi su secoloditalia

