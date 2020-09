Braida sicuro: «Suarez si troverà benissimo con Ronaldo, è un guerriero» (Di lunedì 7 settembre 2020) Ariedo Braida, ex dirigente di Milan e Barcellona, ha parlato di Luis Suarez nel corso di un’intervista. Le dichiarazioni Intervistato da Tuttosport, Ariedo Braida ha parlato così di Luis Suarez, obiettivo del calciomercato Juve. Le parole dell’ex dirigente di Milan e Barcellona. PASSAPORTO – «Non entro nell’argomento, sono corse personali. Comunque un po’ di italiano già lo parlava e nel caso farà presto a imparare la nostra lingua in fretta». COPPIA CON Ronaldo – «benissimo. Luis ha sempre segnato tanto e ovunque: Uruguay, Ajax, Liverpool, Barcellona. È un bomber, ma sa giocare benissimo a calcio. Si è trovato alla grande con Cavani in ... Leggi su calcionews24

Prosegue il lavoro della Tezenis Verona nel ritiro di Madonna di Campiglio. Le sessioni fisiche guidate dal preparatore atletico Giacomo Braida hanno contraddistinto le prime di giornate di lavoro al ...

Ariedo Braida, ex direttore sportivo di Milan e Barcellona, si è concesso ai microfoni de L’Eco di Bergamo per parlare dei temi più caldi che tengono banco in Serie A. C’è spazio anche per parlare del ...

