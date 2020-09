Belen e Antonino Spinalbese, molto più di un flirt: la conferma via social (Di lunedì 7 settembre 2020) Belen Rodriguez esce allo scoperto e conferma il flirt con Antonino Spinalbese, l’hairstylist che ha conquistato il suo cuore. Tra i due ci sono 11 anni di differenza Fonte foto: Getty Images / Instagram: antonspin Ha fatto tanto discutere, accaparrandosi le prime pagine del gossip la burrascosa fine del matrimonio tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. La showgirl, dopo essere rimasta scottata, ha deciso di non perdere tempo e provare a voltare pagina. I paparazzi non hanno dato tregua all’argentina, ripresa, ad inizio estate, scambiarsi un fugace bacio con Gianmaria Antinolfi, un imprenditore partenopeo. Un flirt che è anzitempo finito. Ora, molte voci insistenti vogliono Belen al fianco di ... Leggi su chenews

