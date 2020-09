Traffico Roma del 06-09-2020 ore 15:30 (Di domenica 6 settembre 2020) Luceverde Roma Buon pomeriggio per ritrovare te in studio Massimo Vischi all’Eur a seguito di un incidente si rallenta in via Cristoforo Colombo all’altezza dell’ex fiera di Roma direzione centro tempo è chiuso al Traffico invece Viale Ippocrate all’altezza di via Cisco direzione via Regina Elena per il taglio di un albero sul resto della città non si rilevano difficoltà una prima domenica di settembre con sole e temperature estive che i Romani hanno deciso di trascorrere sul litorale ed è qui infatti che il Traffico risulta Particolarmente intenso con rallentamenti e code sulla litoranea 3 Lido di Castel Fusano e Torvaianica nelle due direzioni poco lontano al Lido di Ostia è in svolgimento il mercatino domenicale in viale delle Repubbliche ... Leggi su romadailynews

Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di domenica 6 settembre 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore. Tempo instabile con cieli nuvolosi e precipitazioni al ...

Roma, 6 set. (LaPresse) - "E' una questione di qualche giorno, quindi spero di avere novità verso la metà della settimana. Non è un dossier semplice, anche se leggo che appare una cosa quasi scontata ...

