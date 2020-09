TikTok, il dramma della Benadryl Challenge: morta una quindicenne (Di domenica 6 settembre 2020) Forti polemiche negli Stati Uniti su Tik Tok, la nota app usata da milioni e milioni di giovanissimi. Una quindicenne dell’Oklahoma infatti è morta a causa di quella che viene definita “Benadryl Challenge”, una serie di video che esortano gli adolescenti ad assumere dosi importanti di Benadryl, farmaco che può provocare allucinazioni con effetti collaterali potenzialmente drammatici come in questo caso. Il sovradosaggio di Benadryl rende vulnerabili a infarto, ictus, convulsioni, danni cerebrali e persino alla morte, come spiegato dal direttore del centro antiveleni di Oklahoma City Scott Schaeffer. In Texas nel solo mese di maggio c’erano stati tre casi di giovanissimi in overdose, una quattordicenne aveva assunto 14 tavolette di ... Leggi su sportface

E’ una delle tante e pericolosissime sfide che girano su Tik Tok. Chloe Philips è morta lo scorso 21 agosto e avrebbe partecipato a questa gara tossica. Un’adolescente americana ha perso la vita dopo ...

