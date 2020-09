Sul bus tra i turisti, con un 'tesoretto' di droga nascosto in una scatola di scarpe: arrestato 'passeggero insospettabile' (Di domenica 6 settembre 2020) passeggero insospettabile, nell'autobus tra i turisti con un 'tesoretto' di droga nascosto in una scatola di scarpe. E' quanto scoperto dai carabinieri di Vico del Gargano che, nell'ambito di una ... Leggi su foggiatoday

IStremato : @Luisa_nuovo @_odradek @isamiccoli52 @fanpage Ahahah i controllori... La multa non la pagano. Non hanno domicilio,… - Cesare45396379 : @GagliardoneS ??????????????????anche sul bus si insinua ma solo se più dell'80% lo affolla, altrimenti aspetta quello succe… - huajjjk : ilenia mi ha ricordato che oggi pomeriggio sul bus stavo pensando a come potrebbero aver reagito gli altri al primo… - pxrkjiwn : sto provando ad ascoltare podcast invece della musica sul bus, guardare documentari invece di serie e mangiare di m… - brioschi_fabio : Panico sul bus a #Milano: su una vettura sovraccarica nonostante il #COVID?19 salgono tre anziani stampellati. Il… -

Ultime Notizie dalla rete : Sul bus Studentesse morte sul Bus Erasmus: a processo l’autista del mezzo che si schiantò nel 2016 Firenze Post Carlo Verdone, Un sacco bello compie 40 anni e lui arriva a Ladispoli con il bus

Leo dopo 40 anni è riuscito ad arrivare a Ladispoli: nel quarantesimo anniversario del film Un sacco bello Carlo Verdone è andato nella località balneare sull'autobus Cotral degli anni '80. NOTIZIA di ...

Dall’obbligo di mascherina a bus e metro pieni all’80%, ecco le regole per l’autunno

Conto alla rovescia per il nuovo Dpcm che come l’ultimo , in scadenza il 7 settembre, durerà un mese. Il nuovo decreto riconfermerà fino al 30 settembre tutte le misure anti contagio a cominciare dall ...

Leo dopo 40 anni è riuscito ad arrivare a Ladispoli: nel quarantesimo anniversario del film Un sacco bello Carlo Verdone è andato nella località balneare sull'autobus Cotral degli anni '80. NOTIZIA di ...Conto alla rovescia per il nuovo Dpcm che come l’ultimo , in scadenza il 7 settembre, durerà un mese. Il nuovo decreto riconfermerà fino al 30 settembre tutte le misure anti contagio a cominciare dall ...