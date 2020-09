Nuovo Dpcm di Conte, la decisione sulle aperture delle discoteche: tutte le regole in vigore da domani (Di domenica 6 settembre 2020) Il Nuovo Decreto del presidente del consiglio dei ministri (Dpcm) entrerà in vigore domani, lunedì 7 settembre, e sarà valido fino alla fine del mese. Il provvedimento in sostanza proroga le norme fissate il 10 agosto scorso per Contenere i contagi di Coronavirus. Rimangono, in particolare, l’obbligo di mascherine nei luoghi chiusi e ogni volta in … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

Corriere : Mascherine e tamponi restano obbligatori, riunite le coppie a distanza: il nuovo Dpcm - Corriere : Mascherine e tamponi restano obbligatori, riunite le coppie a distanza: il nuovo Dpcm - repubblica : Resta l'obbligo di tamponi e mascherine, il testo del nuovo Dpcm - Quot_Molise : Obbligo di mascherina, tampone e stadi chiusi: ecco il nuovo Dpcm | - Nucciomaugeri : Coronavirus, rimane l'obbligo di mascherina e distanza di un metro: il contenuto del nuovo Dpcm -