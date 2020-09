Musica popolare: a Napoli arriva IZimbra Music Fest (Di domenica 6 settembre 2020) IZimbra Music Fest, a Napoli la rassegna Musicale dedicata alla contaminazione e condivisione di tradizioni popolari e culture del sud del Mediterraneo Nel magnifico scenario del Chiostro San Domenico Maggiore Napoli si svolgerà la prima edizione della rassegna IZimbra Music Fest. Inserita nell’ambito di “Estate a Napoli 2020” si svolgerà in quattro tappe nel mese… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

MarcoBaggioli : RT @ANPIRomaPosti: Martedì #8settembre 2020 ore 18.30 presso C.S. #Brancaleone Via Levanna 13 #Roma. Ore 19 intervento dello storico #Dav… - ScafAnna : Bella bellissima la musica popolare ma solo quando sei lì davanti a un bell'antipasto del luogo e vedi dal vivo suo… - ANPIColleferro : RT @ANPIRomaPosti: Martedì #8settembre 2020 ore 18.30 presso C.S. #Brancaleone Via Levanna 13 #Roma. Ore 19 intervento dello storico #Dav… - bnegri1 : RT @ANPIRomaPosti: Martedì #8settembre 2020 ore 18.30 presso C.S. #Brancaleone Via Levanna 13 #Roma. Ore 19 intervento dello storico #Dav… - slunghi : A partire delle sei e mezza NKH Radio 1 comincia a trasmettere la colonna sonora di “radio taiso” la ginnastica a r… -

Ultime Notizie dalla rete : Musica popolare Chiude sabato 29 il Festival di musica popolare Corriere Romagna News Musica popolare: a Napoli arriva IZimbra Music Fest

IZimbra Music Fest, a Napoli la rassegna musicale dedicata alla contaminazione e condivisione di tradizioni popolari e culture del sud del Mediterraneo Nel magnifico scenario del Chiostro San Domenico ...

“La musica: un ponte tra i popoli” al Conventino di Monteciccardo

PESARO - Torna nelle Marche il progetto “La musica: un ponte tra i popoli”: oggi, alle 18, al Conventino di Monteciccardo, a Pesaro, appuntamento con l’ensemble costituito da giovani musicisti europei ...

IZimbra Music Fest, a Napoli la rassegna musicale dedicata alla contaminazione e condivisione di tradizioni popolari e culture del sud del Mediterraneo Nel magnifico scenario del Chiostro San Domenico ...PESARO - Torna nelle Marche il progetto “La musica: un ponte tra i popoli”: oggi, alle 18, al Conventino di Monteciccardo, a Pesaro, appuntamento con l’ensemble costituito da giovani musicisti europei ...