Muore a 21 anni per sedare una rissa (Di domenica 6 settembre 2020) AGI - Era intervenuto per difendere un suo compagno di scuola e, per questo "affronto", è stato massacrato e ucciso dal gruppo rivale, composto da quattro giovani di età compresa tra 22 e 26 anni. Questa la fine di Willy Monteiro, il 21enne picchiato a morte nella notte a Colleferro, vicino Roma. I quattro, identificati e arrestati dai carabinieri della Compagnia di Colleferro, hanno tutti precedenti. In particolare, due sono stati coinvolti e indagati per lesioni e sono conosciuti ad Artena come praticanti di sport da combattimento. Il dramma è avvenuto nella notte a largo Oberdan, nella cittadina dei Castelli Romani, dove il 21enne - originario di Paliano - era in compagnia di alcuni amici. Una serata come tante altre, se non fosse stato per una lite tra un suo compagno di scuola e il gruppo dei ragazzi originari di ... Leggi su agi

