Mistero in Coppa Italia: una squadra ha diritto a partecipare, ma la Lega non la invita (Di domenica 6 settembre 2020) Ha del clamoroso quanto accaduto in Coppa Italia, la competizione che avrà inizio il 23 settembre. Come riporta padovasport, infatti, l’Union Clodiense non è stata invitata a partecipare alla competizione. E quindi, direte voi? Quindi, essendo arrivata seconda nel girone C di Serie D, avrebbe diritto ad entrare tra le 9 squadre della Lnd. Il club veneto è in realtà arrivato terzo nel suo raggruppamento ma, dopo la rinuncia del Campodarsego e il conseguente primo posto del Legnago, è in automatico salita in seconda posizione, avendo così diritto a partecipare alla nuova Coca Cola Cup. Si tratta molto probabilmente di una svista, come spiegato dal ds dell’Union Clodiense Roberto Tonicello: “Siamo rimasti ... Leggi su calcioweb.eu

