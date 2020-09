Mattino: vicinissimo lo scambio Milik-Under, arriverà dopo la fine degli impegni delle Nazionali (Di domenica 6 settembre 2020) Secondo quanto scrive Il Mattino, l’accordo tra Roma e Napoli per lo scambio Milik-Under è vicinissimo, ma non andrà in porto prima della fine della finestra dedicata alle Nazionali. E’ dunque probabile che Milik debba fare rientro a Castel Volturno, ipotesi che Giuntoli vorrebbe evitare visto che il polacco è al capolinea, ma la Roma frena in attesa di collocare Dzeko. “L’appuntamento è per inizio prossima settimana. Napoli e Roma devono solo trovare una intesa per il conguaglio ma lo scambio tra Milik e Under è vicinissimo: De Laurentiis vorrebbe circa 20 milioni di euro, i giallorossi ne offrono la ... Leggi su ilnapolista

napolista : Vicinissimo lo scambio Milik-Under, ma l’accordo arriverà dopo la fine degli impegni delle Nazionali Sul Mattino. E… - MondoNapoli : Il Mattino - Sokratis è vicinissimo al Napoli - - news24_napoli : Il Mattino – Il sì di Sokratis è in cassaforte, l’accordo… -

Ultime Notizie dalla rete : Mattino vicinissimo «Koulibaly al Manchester City? Offerta scritta da 90 milioni» Il Mattino Under-Milik, Il Mattino: "Il turco sarà presto del Napoli! Ecco cosa manca per chiudere l'affare"

L'edizione odierna del quotidiano Il Mattino fa il punto sulla trattativa tra il Napoli e la Roma per lo scambio Under-Milik. Napoli e Roma potrebbero chiudere a breve diverse operazioni di mercato. I ...

Bergamo, code e folla in Città Alta per il vintage market di Michelle Hunziker e Trussardi

Un successo assoluto che attrae centinaia di persone in Città Alta quello del «Trussardi & Hunziker vintage market»: in via Porta Dipinta c’è coda dalle 8 del mattino, i curiosi si accalcano, per pote ...

L'edizione odierna del quotidiano Il Mattino fa il punto sulla trattativa tra il Napoli e la Roma per lo scambio Under-Milik. Napoli e Roma potrebbero chiudere a breve diverse operazioni di mercato. I ...Un successo assoluto che attrae centinaia di persone in Città Alta quello del «Trussardi & Hunziker vintage market»: in via Porta Dipinta c’è coda dalle 8 del mattino, i curiosi si accalcano, per pote ...