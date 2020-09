L'Inter rivaluta Nainggolan: il belga non è più in vendita, Conte potrebbe reintegrarlo in prima squadra (Di domenica 6 settembre 2020) Il Ninja non è più in vendita, l'Inter potrebbe concedergli una seconda opportunità e reintegrarlo: il belga può essere un colpo a costo zero per i nerazzurri. Leggi su 90min

KristinaSkrin : Cosa ha fatto nella sua carriera Darmian? Il mediocre. E perche' dovrei essere contenta dell'arrivo di un giocatore… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter rivaluta Inter, non solo Lukaku: mercato rivalutato ilGiornale.it Mercato Inter, tesoretto da circa 180 milioni dalle possibili cessioni

Mercato Inter, tesoretto consistente - circa 180 milioni - dalla possibili partenze di diversi calciatori come riporta stamane la Gazzetta dello Sport: da Brozovic a Joao Mario fino a Vecino, Skriniar ...

Pedro, gli esuberi da rivalutare e un confronto con Dzeko: Fonseca riparte da qui

Oggi di fatto comincia la stagione della Roma. Fonseca avrà tutti i big a disposizione per due giorni, oggi e domani. Occhi puntati su Kolarov, con le valigie pronte direzione Inter, e Dzeko. I punti ...

Mercato Inter, tesoretto consistente - circa 180 milioni - dalla possibili partenze di diversi calciatori come riporta stamane la Gazzetta dello Sport: da Brozovic a Joao Mario fino a Vecino, Skriniar ...Oggi di fatto comincia la stagione della Roma. Fonseca avrà tutti i big a disposizione per due giorni, oggi e domani. Occhi puntati su Kolarov, con le valigie pronte direzione Inter, e Dzeko. I punti ...