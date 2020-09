Lapo e Ubaldo degli Uberti: due ghibellini nella Vicenza “sacrestia d’Italia” (Di domenica 6 settembre 2020) Roma, 6 set – Vicenza, prima del miracolo economico degli anni 60, poteva vantare un unico primato: essere la provincia più democristiana della regione più democristiana di tutta Italia. Una volta in cabina elettorale, la stretta osservanza religiosa si trasformava in veri e propri plebisciti a favore degli esponenti centristi del partito della Balena bianca. La Vicenza ghibellina Ma in Italia, si sa, i rivolgimenti politici sono sempre stati all’ordine del giorno. Per cui, andando a ritroso nel tempo, si scopre che ai tempi delle lotte medievali il comune vicentino era di provata fede ghibellina. Perfino lo stemma della città lo dimostra tuttora. La croce argentea in campo rosso, esatto opposto dello scudo della guelfa Padova, testimonia la fedeltà imperiale di ... Leggi su ilprimatonazionale

