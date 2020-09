Incidente mortale a Lula in Sardegna: un decesso. La dinamica (Di domenica 6 settembre 2020) Incidente mortale a Lula in Sardegna, sulla Bitti-Sologo. Un decesso ed un ferito gravissimo dopo il terribile scontro Incidente mortale a Lula, sulla Bitti-Sologo in Sardegna. Siamo in provincia di Nuoro, nel territorio delle Baronie, sulla strada provinciale che collega i paesi della provincia nell’isola. Sulla strada, per cause ancora da accertare, una vettura ha perso il controllo e si è ribaltata dopo essere uscita di strada. Un ribaltamento in più volte che non ha lasciato scampo ad uno dei due ragazzi presenti nella vettura, il conducente morto sul colpo. L’altro è ricoverato in ospedale in gravissime condizioni. I due giovani hanno 34 e 25 anni ed al momento non è dato sapere chi dei ... Leggi su bloglive

