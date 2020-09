Immobile: «Mi dicono che assomiglio a Paolo Rossi. Sul gol di Grosso e l’urlo di Tardelli…» (Di domenica 6 settembre 2020) Ciro Immobile ha parlato ai canali social della Nazionale: queste le parole dell’attaccante dell’Italia Ciro Immobile ha parlato ai canali social della Nazionale in un’intervista esclusiva. Queste le parole dell’attaccante azzurro. GOL Grosso E TARDELLI – «l gol di Grosso è quello che ricordo con più piacere, ma quello di Tardelli mi emoziona più di tutti, anche se non c’ero, ma quell’esultanza ti porta ad emozionarti facilmente. Sono questi due quelli che più mi emozionano». ATTACCANTI DEL PASSATO – «Un attaccante dell’Italia che mi ha ispirato? Quando c’erano Toni, Gilardino, Del Piero, Totti, Inzaghi guardavo loro, è la Nazionale che ricordo con più felicità perché ha vinto il ... Leggi su calcionews24

italiaserait : Immobile: “Mi ispiravo a Del Piero, dicono somiglia a Paolo Rossi” - DVACMILAN : Immobile: 'Mi dicono che assomiglio a Paolo Rossi' Ti stanno prendendo per il culo. - laziopress : - pasqualinipatri : -

Ultime Notizie dalla rete : Immobile dicono

La prima non è stata buona. Dopo 291 giorni la Nazionale di Mancini si è lasciata nello specchietto retrovisore i 9 gol scaricati nella porta dell’Armenia 10 mesi fa a Palermo e si è arrestata davanti ...Convive in Nazionale con il dualismo con il "Gallo" Belotti, che ha giocato da titolare nella prima partita di Nations League contro la Bosnia, ma per la gara con l'Olanda Ciro Immobile si candida per ...