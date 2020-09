Grosseto: 13enne violentata in campeggio, è caccia all’uomo (Di domenica 6 settembre 2020) Gli ultimi giorni di vacanza in un campeggio toscano si sono trasformati in un vero e proprio incubo per una ragazzina di 13 anni rimasta vittima di violenza sessuale. Teatro del dramma un campeggio in Maremma, nel grossetano, a denunciare l’accaduto ai carabinieri sono stati i familiari della giovane dopo aver ascoltato il suo terribile racconto in stato di shock. I militari ora, in collaborazione con la polizia, sono sulle tracce dell’aggressore, un uomo di 46 anni che si è dato alla fuga. 13enne violentata in campeggio I fatti risalgono allo scorso venerdì 4 settembre, secondo quanto riferito da La Nazione e Quotidiano. Net, a raccontare tutto tra le lacrime è stata proprio la 13enne. Stando al racconto la ragazzina è caduta in una ... Leggi su thesocialpost

