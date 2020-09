Disastro Ferrari anche a Monza. Vince Gasly su Alpha Tauri. Male Hamilton (Di domenica 6 settembre 2020) Pierre Gasly su Alpha Tauri ha vinto il gran premio d'Italia di Formula 1 sul circuito di Monza. Al secondo posto Carlos Sainz con la McLaren. Lance Stroll con la Racing pont è arrivato terzo. Le Ferrari di Leclerc e Vettel non sono arrivate al traguardo. Il primo è uscito di strada per un incidente, il secondo si è ritirato per un guarso meccanico. Lewis Hamilton è arrivato al settimo posto. Il pilota della Mercedes è stato attardato da una penalizzazione di 10 secondi. Leggi su iltempo

