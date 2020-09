Covid-19, guarita una persona nel Sannio: l’annuncio del sindaco (Di domenica 6 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoTorrecuso (Bn) – E’ con un post sul suo profilo personale di Facebook che, il primo cittadino di Torrecuso, Angelino Iannella, comunica alla comunità che un’altra persona positiva al Covid-19, e posta in quarantena domiciliare, è guarita. Di seguito il messaggio della fascia tricolore del comune sannita: “Cittadini vi comunico che l’altra persona asintomatica ma positiva,con quarantena domiciliare, è guarita.L “esito del tampone fatto ieri è NEGATIVO. Pertanto attualmente a Torrecuso abbiamo un solo caso quello del paziente ricoverato. Purtroppo in provincia i casi aumentano ed in settimana la nostra comunità è stata colpita da un lutto (Covid). Tutto questo ... Leggi su anteprima24

corrierece : #Covid. #Ragazza positiva è guarita! Gli #Auguri del #Sindaco - #GinoPellegrino #Giovane #Guarito #PARETE -… - udogumpel : RT @OpencovidM: Ogni settimana una parte dei nuovi diagnosticati è già clinicamente guarita al momento della diagnosi: si tratta di “positi… - jelly32491531 : #upas Adele è guarita dal covid ?? - Sakurauchi_Hime : RT @Sakurauchi_Hime: Spiegatemi cari #covidioti con le #mascherine che credono agli #asintomatici malati: come fa una persona a morire da u… - daniele19921 : RT @Sakurauchi_Hime: Spiegatemi cari #covidioti con le #mascherine che credono agli #asintomatici malati: come fa una persona a morire da u… -