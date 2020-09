Clamoroso retroscena, Allegri contattato dall’Olanda per il post Koeman (Di domenica 6 settembre 2020) Massimiliano Allegri è ancora a caccia di una panchina. L'allenatore livornese è fermo da 1 anno e la stagione 20/21 sarebbe dovuta essere quella del suo ritorno. Finora però nulla si muove per l'ex Juve e Milan. Dall'Olanda nel frattempo arriva un Clamoroso retroscena di mercato.Allegri DICE NO ALL'OLANDAcaption id="attachment 699353" align="alignnone" width="300" Allegri (Getty Images)/captionSecondo quanto raccolto da SkySport la Federazione olandese avrebbe contattato l'allenatore italiano ora svincolato. Allegri però avrebbe rifiutato perché ancora alla ricerca di un club. In caso di Nazionale comunque, l'ex mister del Cagliari darebbe priorità all'Italia. Per ora il futuro rimane incerto con tutte le panchine ... Leggi su itasportpress

