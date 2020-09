Berrettini-Rublev: data, orario e diretta tv ottavi di finale US Open 2020 (Di domenica 6 settembre 2020) Sarà Andrey Rublev l’avversario di Matteo Berrettini negli ottavi di finale degli US Open 2020. Prosegue la marcia del tennista numero 8 al mondo che a Flushing Meadows batte Casper Ruud in tre set e si approccia alla prossima sfida. Sul suo cammino ci sarà il tennista russo, reduce dalla netta vittoria ai danni di Salvo Caruso. Il match tra Berrettini e Rublev andrà in scena lunedì 7 settembre come terzo incontro (dalle 17:00) sul Louis Armstrong Stadium: diretta televisiva sui canali Eurosport. Leggi su sportface

