Barcellona ad un bivio per il centrocampo: la scelta di Koeman (Di domenica 6 settembre 2020) In casa Barcellona è iniziata la ricostruzione dopo una delle annate più difficili della storia blaugrana. Dopo l'eliminazione cocente contro il Bayern Monaco i tifosi hanno temuto l'addio di Messi che, con ogni probabilità, lascerà il Camp Nou alla fine della prossima stagione.WIJNALDUM O THIAGO ALCANTARA, LA scelta DI Koemancaption id="attachment 822883" align="alignnone" width="300" Georginio Wijnaldum (getty images)/captionCon Vidal in partenza il Barcellona deve tornare sul mercato e le scelte per Ronald Koeman sono due e si chiamano Wijnaldum e Alcantara. Il primo sarebbe il prescelto dell'allenatore che lo ha già avuto anche in nazionale e il prezzo fissato dal Liverpool (18 milioni) alletta eccome i blaugrana. Più difficile invece la pista che porta a ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Barcellona ad un bivio per il centrocampo: la scelta di Koeman - - MassimoTera : @VanessaPanatta perchè conte vuole dzeko quest'anno invece si parla di dzeko e la juve che è a un passo dalla juven… - MassimoTera : @VanessaPanatta mentre quest'anno invece si parla di dzeko e la juve che è a un passo dalla juventus ma se milik e… - andreaporto : @AndreaScanzati Tino adesso ha davanti a sé un Bivio: Tornare al calcio a Barcellona o continuare la carriera di attore porno? - ALeoneFN24 : ????Il dilemma prosegue in casa #Juventus: meglio puntare su #Dzeko della #Roma o su #Suarez del #Barcellona? Il biv… -

Ultime Notizie dalla rete : Barcellona bivio Barcellona ad un bivio per il centrocampo: la scelta di Koeman ItaSportPress Messi rimarrà al Barcellona: il giocatore beffato dal coronavirus

Tanto rumore per nulla: Lionel Messi, alla fine, rimarrà giocatore del Barcellona. Dopo vent’anni, e una sonora figuraccia in Champions, il sei volte Pallone D’Oro era pronto a lasciare i blaugrana gr ...

Calciomercato Inter, svolta Messi | Ecco il comunicato!

Oggi potrebbe essere una giornata cruciale per il futuro di Messi, che ha appena rilasciato un comunicato ufficiale: l’Inter osserva. Il ciclone intorno alla figura di Lionel Messi continua ad impazza ...

Tanto rumore per nulla: Lionel Messi, alla fine, rimarrà giocatore del Barcellona. Dopo vent’anni, e una sonora figuraccia in Champions, il sei volte Pallone D’Oro era pronto a lasciare i blaugrana gr ...Oggi potrebbe essere una giornata cruciale per il futuro di Messi, che ha appena rilasciato un comunicato ufficiale: l’Inter osserva. Il ciclone intorno alla figura di Lionel Messi continua ad impazza ...