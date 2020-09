Arredare e decorare con vecchie scale: 18 idee favolose utili e creative (Di domenica 6 settembre 2020) vecchie scale in giro per casa o in cantina? Come sempre il nostro motto è non buttare ma riciclare. Quanti soldi si spendono in arredo? Molto spesso gli elementi d’arredo sono sotto i nostri occhi e nemmeno li vediamo o li consideriamo spazzatura. Cosa ci occorre? Carta vetrata, vernice e tanta fantasia. 1. Scala vecchia: arredo invernale Idea molto semplice: rami profumati di pino, una ghirlanda, neve finta e magari lucine se volete. Fonte immagine 2. Scala vecchia per salotto nuovo Le piante finte ci stanno che una meraviglia. Fonte immagine 3. Scala vecchia per complemento d’arredo Utile idea per arredo minimal: qualche libro, qualche pianta e qualche soprammobile. Fonte immagine 4. Scala vecchia come complemento d’arredo idea n.2 Come sopra solo con ripiani più larghi.Fonte immagine 5. Scala vecchia con lanterne Idea ... Leggi su pianetadonne.blog

