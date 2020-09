Amici, ex concorrente di X-Factor ci riprova nel talent di Maria De Filippi (Di domenica 6 settembre 2020) Così come nella scorsa edizione Gaia Gozzi, dopo aver partecipato con poca fortuna a X-Factor è entrata nella scuola di Amici per tentare maggior successo, nella prossima edizione di Amici anche un’altra concorrente del talent show di SkyUno ha fatto i provini per entrare nella trasmissione di Maria De Filippi. Amici, Rita Bellanza pronta ad entrare nel talent di Maria De Filippi dopo X-Factor? Stando a quanto riporta il sito Vicolo delle News, un ex concorrente di X-Factor sarebbe pronta per entrare nella scuola di Amici 2020, di chi si tratta? Parliamo di Rita Bellanza. La cantante ha partecipato ... Leggi su tutto.tv

