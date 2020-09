WRC, Tanak guida in Estonia (Di sabato 5 settembre 2020) Ott Tänak, Hyundai i20 Wrc, ha chiuso in testa la prima tappa del Rally di Estonia precedendo il suo compagno di squadra Craig Breen di 11'7, Sébastien Ogier di 28'7 e Kalle Rovanpera, entrambi ... Leggi su autosprint.corrieredellosport

Motorsport_IT : #WRC | WRC, Rally Estonia: Tanak chiude al comando la prima tappa - VdFranz : Rally Estonia: Tanak ancora in vetta. Neuville crash, addio mondiale? - rallyssimo : Ott Tanak dominatore assoluto della gara davanti a Breen e Ogier. Appuntamento a domani mattina presto alle ore 6:3… - rallyssimo : Tanak meteora di questo Rally di Estonia. Neuville si ritira e ora ne vedremo delle belle. Ogier e Breen sono divis… - motorboxcom : #WRC #Tanak comanda dopo le prime sei prove del #RallyEstonia. Ottimo avvio per tutto il team #Hyundai, ma #Ogier è… -

Tanak e Jarveoja dominano la prima tappa davanti al compagno di squadra Breen. Neuville rompe una sospensione e si ritira. Ogier in zona podio davanti a Rovanpera. Crisi nera per M-Sport. Ott Tanak e ...Ott Tanak-Martin Jarveoja, in vetta al Rally Estonia (Copyright Jaanus Ree / RedBull Content Pool) Pronostico rispettato, almeno per il momento, dopo le prime cinque prove “vere” del Rally di Estonia.