Verona, Setti: «Contenti di aver mantenuto un’ossatura importante» (Di sabato 5 settembre 2020) Il presidente dell’Hellas Verona ha parlato in vista della nuova stagione alle porte Maurizio Setti, presidente dell’Hellas Verona, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club gialloblù in vista della nuova stagione alle porte. «L’idea di base era quella di mantenere l’ossatura e lo spirito della scorsa stagione. Questo calciomercato è particolare e complesso, ma insieme al Direttore Sportivo Tony D’Amico ci stiamo muovendo con consapevolezza e gli innesti già effettuati sono profili interessanti che volevamo fortemente. Sappiamo molto bene quello che vogliamo fare: completare, con la pazienza che impone questa sessione così anomala, l’importante zoccolo duro che ci ha dato grandi soddisfazioni la scorsa stagione. La nuova Serie A? ... Leggi su calcionews24

