Usa: nipote bin Laden, se Biden eletto possibile nuovo 11/9 (Di sabato 5 settembre 2020) NEW YORK, 05 SET - Un attacco stile 11 settembre potrebbe essere dietro l'angolo se Joe Biden è eletto presidente. L'avvertimento è di Noor bin Ladin , la nipote di Osama bin Lade. In un'intervista al ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

(ANSA) - NEW YORK, 05 SET - Un attacco stile 11 settembre potrebbe essere dietro l'angolo se Joe Biden è eletto presidente. L'avvertimento è di Noor bin Ladin , la nipote di Osama bin Lade. In un'inte ...

Presidenziali Usa, la nipote di Bin Laden: "Voterò Trump, con lui l’11 settembre non ci sarebbe stato”

"L'11 settembre non ci sarebbe stato con Trump presidente". L'endorsement al capo della Casa Bianca arriva da un'insospettabile supporter: la nipote di Osama Bin Laden, la mente dei dirottamenti aerei ...

