Us Open 2020: Serena Williams rimonta Stephens e accede agli ottavi (Di sabato 5 settembre 2020) Serena Williams ha la meglio su Sloane Stephens nel match valevole per il terzo turno degli US Open 2020. La classe 1981, dopo una brutta partenza, rimonta la connazionale e si impone in tre set con il punteggio di 2-6 6-2 6-2. agli ottavi di finale incontrerà Maria Sakkari, che ha battuto Amanda Anisimova in due rapidi set con lo score di 6-3 6-1. Una partenza difficile per Serena, che nel primo parziale deve fronteggiare una Stephens incontenibile. Archiviato il set iniziale, la Williams riprende in mano le redini dell’incontro e ribalta la situazione, salvandosi da un’eliminazione che sarebbe stata scottante. IL TABELLONE FEMMINILE Leggi su sportface

