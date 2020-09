Us Open 2020, Djokovic sul velluto: la vittoria ai danni di Struff gli vale l’accesso agli ottavi (Di sabato 5 settembre 2020) Tutto troppo facile per il numero uno al mondo Novak Djokovic, che nel match inaugurale la sessione serale sull’Artur Ashe ha superato agilmente in tre set Jan-Lennard Struff, bissando il successo ottenuto la settimana scorsa. Nessun patema per il serbo, che ha rispettato i pronostici della vigilia e si è sbarazzato del suo avversario con un sonoro 6-3 6-3 6-1 in un’ora e quarantacinque minuti. Grazie a questa vittoria, Nole approda agli ottavi di finale degli Us Open 2020 dove troverà lo spagnolo Pablo Carreno Busta, il quale dopo un esordio complicato si è aggiudicato due match in scioltezza e ora proverà a mettere i bastoni tra le ruote al leader del ranking mondiale. CRONACA – Match a senso unico sin dalle prime ... Leggi su sportface

A New York, negli Stati Uniti, per quanto concerne gli US Open di tennis 2020, oggi, sabato 5 settembre, terminerà il terzo turno dei tabelloni maschile e femminile, ed andranno in scena le sfide che ...

CGTN: Beijing to Build Pilot Free Trade Zone to Further Open Up Services Industry

China's central government will support Beijing in setting up a pilot free trade zone characterizing scientific and technological innovation, opening up of the services sector and the digital economy.

