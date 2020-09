Uccisa e gettata nel pozzo. L'amante confessa tutto (Di sabato 5 settembre 2020) Stefano Vladovich La donna colpita con due coltellate dopo una lite. Il killer: voleva che lasciassi la compagna Uccisa e gettata in un pozzo, fermato il suo amante, un agricoltore. «L'ho ammazzata, voleva raccontare di noi alla mia compagna». L'ultimo messaggio Luana Rainone, 31 anni di Sarno, l'ha scritto su Facebook il 20 luglio. «Buon pomeriggio a tutti» seguito da tanti cuoricini. La figlia di 7 anni, pochi giorni dopo la saluta: «Mi manchi tanto. Ti amo mamma». Ieri mattina il corpo senza vita della donna, avvolto in una coperta e in un sacco di plastica, è stato recuperato vicino un casolare abbandonato in via delle Fontanelle, all'interno di un pozzo artesiano tra San Valentino Torio, in provincia di Salerno, e Poggiomarino. Luana è ... Leggi su ilgiornale

Uccisa in casa a Giulianova e poi gettata via un sacco dell’immondizia, in un fosso, dove è rimasta un mese prima che un muratore si fermasse a fare pipì sentendo una grande puzza e notando resti uman ...

Cosparso di gasolio e dato alle fiamme, poi inseguito e finito con una grossa pietra. E’ la terribile fine di un cane di circa 3 anni, probabilmente randagio, domenica scorsa su una strada provinciale ...

