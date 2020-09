Tre positivi nel Chievo: annullata l’amichevole contro il Padova (Di sabato 5 settembre 2020) E’ stata annullata l’amichevole prevista per questo pomeriggio tra Padova e Chievo Verona. Sono infatti stati riscontrati tre giocatori positivi al Covid-19 tra le fila dei veronesi. I tre, risultati positivi al tampone, come da protocollo sono già stati isolati e sono asintomatici. Al posto della partita il Padova scenderà comunque in campo disputando un allenamento a porte chiuse. annullata la partita amichevole tra @ACChievoVerona e @PadovaCalcio fissata per oggi pomeriggio Leggi la news https://t.co/H0d0DyUJw5 pic.twitter.com/Dajgkkw7xF — A.C. ChievoVerona (@ACChievoVerona) September 5, 2020 Foto: logo Chievo. L'articolo Tre ... Leggi su alfredopedulla

