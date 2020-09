Traffico Roma del 05-09-2020 ore 13:30 (Di sabato 5 settembre 2020) Luceverde Roma Buongiorno Ben ritrovati all’ascolto Traffico e insensibile diminuzione sulle principali arterie della capitale restano rallentamenti sul Raccordo Anulare lungo la carreggiata interna tra via Laurentina e via Pontina rallentamenti anche su via Pontina tra Tor de’ Cenci e Castel Romano verso Latina manifestazione in programma oggi in Piazza Bocca della Verità dalle 16:20 istituito da questa mattina il divieto di fermata sull’intera piazza possibili deviazioni per il bus di zona e proseguono ancora oggi lavori di manutenzione di Corso di Francia chiusa la rampa di uscita di viale maresciallo pilsudski in direzione di viale Parioli trasporto pubblico proseguono i lavori di completamento della tratta Colosseo San Giovanni Linea C della metropolitana e del nodo di scambio con la metro B fino al 7 ... Leggi su romadailynews

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 05-09-2020 ore 12:30 RomaDailyNews Ladispoli strega Verdone: «Voglio girare un film qui»

«Che dire? Io a questo punto vi ho sposato». È sceso veramente dal pullman a Ladispoli dopo la bellezza di 40 anni. Un viaggio immaginario, «la prosecuzione del film», ha detto emozionatissimo un Carl ...

Aeroporto Fiumicino, l'area drive-in per i tamponi anti Covid-19

All'aeroporto di Fiumicino il drive in più grande d'Europa. Aperto h24 e allestito in 72 ore dalla Regione, i medici della Asl 3, dalla Croce Rossa da Aeroporti di Roma, il presidio è stato collocato ...

