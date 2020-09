Tlc: Conte, 'noi per rete aperta a quanti più stakeholder possibili' (Di sabato 5 settembre 2020) Milano, 5 set. (Adnkronos) - "Noi siamo, e Gubitosi lo sa, per un'infrastruttura inclusiva, aperta, che possa aprirsi a quanti più stakeholder possibili, progetti di investimento che si affiancheranno a riforme per riportare il Paese su un sentiero di crescita". Lo ha sottolineato il premier Giuseppe Conte, parlando al Forum Ambrosetti di rete unica, il progetto avviato da Tim e Cdp. L'ad di Tim, Luigi Gubitosi, è presente al forum. Leggi su liberoquotidiano

