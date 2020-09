Riapertura stadi, Conte duro: ”Al momento è inopportuno” (Di sabato 5 settembre 2020) Il Premier Giuseppe Conte ha rivelato la propria opinione sulla possibile Riapertura degli stadi in Italia: al momento sarebbe inopportuno per il presidente Il calcio senza tifosi perde una parte fondamentale della propria essenza. La passione, il calore, la grinta e lo spettacolo è portato proprio da quelle persone sempre presenti sugli spalti a spingere la propria squadra alla vittoria. Inoltre, l’assenza dei tifosi porta anche ad un’importante perdita economica per le società. Proprio sulla Riapertura degli stadi si è espresso oggi il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, presente alla festa del ‘Fatto Quotidiano’. Il Premier ha così dichiarato che al momento riaprire gli stadi ... Leggi su bloglive

