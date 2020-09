Pratola Serra ospiterà la preparazione del Cus Avellino C5 (Di sabato 5 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Il Cus Avellino C5 comunica che la preparazione atletica sarà svolta presso il Palasport Don Teobaldo Acone sito a Pratola Serra (Av). La società intende ringraziare coloro i quali si sono impegnati e hanno offerto la massima disponibilità affinché il lavoro di preparazione potesse iniziare nel migliore dei modi ed in ottime condizioni. Lunedì 7 settembre, con il raduno ufficiale dei calcettisti, ci sarà il tanto #re5tart! L'articolo Pratola Serra ospiterà la preparazione del Cus Avellino C5 proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

irpiniatimes1 : Pratola Serra ospiterà la preparazione del Cus Avellino C5 - Vivodisogniebas : RT @fattiamotore: Coronavirus, Fca: “Pronti a produrre mascherine a Mirafiori e Pratola Serra” - WikipediaBotPT : @WikipediaBotPT ncipato Ultra, Pratola Serra, Santa Paolina, Taurasi, Torre Le Nocelle. - infoitscienza : Vendo Audi A3 Sportback 30 g-tron S tronic Sport usata a Pratola Serra, Avellino (codice 7921936) - poliziana : RT @Il_Vitruviano: @molaasinaria @ayurbea @EuroMasochismo Intanto a Pratola Serra stanno passando da FMA =Fabbrica Motori Automobilistici a… -

Ultime Notizie dalla rete : Pratola Serra

Nuova Irpinia

La coda perdeva lo spoiler fisso, soluzione un po’ raffazzonata sulla prima serie e mai troppo gradita, in favore di uno a fuoriuscita automatica comandabile anche… Leggi ...“Volevo supportare le vacanze italiane - dice - ma la mia Breve tappa in Sardegna è risultata “Positiva” in tutti i sensi. Dalla Sardegna positiva al virus:Non nascondetevi il Covid c'è La 50enne di P ...