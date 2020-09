Oroscopo della settimana 5-11 settembre, in video (Di sabato 5 settembre 2020) Nuovi progetti sul lavoro per il Toro, mentre il Sagittario ora è sul binario giusto. E gli altri segni? Ecco le previsioni e le parole chiave di Francesca Tumiati per la settimana, in video. Ariete 21 MARZO – 19 APRILE Venere il 7 entra in Leone e il sentimento sale in classifica. Basta uno sguardo per sentire scorrere la complicità. Parola chiave della settimana: illuminazione. Toro 20 APRILE – 20 MAGGIO Cambia la postura e il vostro sguardo sulle cose. Non c’è tempo da perdere, sul lavoro ci sono nuovi progetti da valutare. Parola chiave della settimana: proseguire. Gemelli 21 MAGGIO – 21 GIUGNO Si arriva al dunque dopo un lungo affanno che teneva in pugno nuove opportunità. Si tappa la bocca ... Leggi su iodonna

