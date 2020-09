Napoli, sequestro notturno di “bionde” al corso Garibaldi (Di sabato 5 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Stanotte gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato in vicoletto 1° della Pergola alcune persone intente a confabulare tra loro all’entrata di un terraneo e che, alla loro vista, si sono dileguate tra i vicoli adiacenti. I poliziotti sono entrati nel locale in cui hanno rinvenuto 52 stecche di tabacchi lavorati esteri per un peso complessivo di 10,5 kg che sono state sequestrate insieme all’immobile. L'articolo Napoli, sequestro notturno di “bionde” al corso Garibaldi proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

